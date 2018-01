Rali Paris-Dacar começa debaixo de neve O Rali Paris-Dacar começou debaixo de neve. Nesta quinta-feira, na cidade francesa Clermont Ferrand, foi disputado o prólogo, que não conta para a classificação da prova e serve apenas para definir a ordem de largada. Foi apenas 1,5 quilômetro, mas o mau tempo fez os pilotos adotarem a cautela - afinal, o piso de terra ficou muito escorregadio. Os brasileiros não fizeram diferente dos demais e optaram pela cautela. Assim, Jean Azevedo ficou em 120º lugar entre as 195 motos participantes. "O prólogo é uma prova que não define nada. Não vale a pena arriscar, principalmente numa situação dessas", justificou o piloto. O melhor nessa categoria foi o italiano Matteo Graziani, que surpreendeu os favoritos Cyril Despres e Richard Sainct. Entre os carros, Klever Kolberg e Lourival Roldan terminaram o prólogo na 28ª posição - o vencedor do dia foi o japonês Kenjiro Shinozuka, junto com o navegador francês Arnaud Debron. E nos caminhões, o brasileiro André Azevedo, em parceria com os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, foi o 4º colocado, perto dos russos Vladimir Tchaguine, Semion Yakoubov e Sergueï Savostine, que ficaram em primeiro. A disputa começa a valer nesta sexta-feira, quando acontece o primeiro trecho cronometrado. Os competidores saem da cidade de Narbonne, na França, e vão até Castellon, na Espanha. O Rali Paris-Dacar só acaba dia 18, depois de serem percorridos mais de 11 mil quilômetros.