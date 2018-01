Rali Paris-Dacar recomeça amanhã Nada menos de 5.783 quilômetros, do total de 8.552 programados, já foram percorridos pelos competidores do Paris-Dacar, que começou há duas semanas em Marselha, na França. O "exército" de concorrentes descansou hoje em Siwa, no Egito, preparando-se para a 12.ª etapa, amanhã. Os representantes do Brasil permanecem bem na competição. Jean Azevedo, com uma moto KTM 660, igual à de outros 50 adversários, lidera na categoria Maratona e Produção, enquanto na classificação acumulada geral está em quinto. O primeiro colocado é o francês Richard Sainct, com KTM, seguido de perto, apenas 12 minutos e 47 segundos atrás, por outro francês, Cyril Despres, KTM. A dupla Klever Kolberg e Lourival Roldan, brasileiros que concorrem na categoria carros, com um Mitsubishi Pajero Full, ocupam a terceira colocação na Super Production Diesel e na acumulada geral estão em 14.º. Este ano o Paris-Dacar começou com 130 carros. O francês Stephane Peterhansel, com Mitsubishi Pajero Evolution, lidera a competição, mas com uma vantagem pequena sobre Hiroshi Masuoka, mesmo carro, 16 minutos e 32 segundos. Na caminhões, o trio liderado por André Azevedo, com Tatra, é o terceiro dentre 51 adversários. O holandês Gerardus De Rooy, com DAF, está em primeiro.