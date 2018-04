Rali Paris-Dacar tem dia de descanso O Rali Paris-Dacar está na metade e os competidores terão o dia deste domingo livre para descansar, dormir, comer bem e consertar os veículos. A caravana chegou no sábado a Atar, na Mauritânia, onde fica por três noites, já que nesta segunda-feira haverá uma etapa tipo laço, que começa e termina na mesma cidade. No sábado, o melhor nas motos foi o finlandês Kari Tianen, mas o italiano Fabrizio Meoni segue em primeiro. Nos carros, vitória do japonês Hiroshi Masuoka, líder da classificação geral.