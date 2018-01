Rali Paris-Dacar termina amanhã Depois de percorrer mais de 8 mil quilômetros na Europa e na África, desde o dia 1º de janeiro, o Rali Paris-Dacar termina neste domingo, com a última etapa na cidade de Sharm El Sheikh, no Egito. Serão apenas 34 km para definir os campeões da 25ª edição da prova. E quatro pilotos brasileiros estão na disputa por uma boa colocação. O penúltimo trecho, disputado neste sábado, foi o mais longo da prova. Foram 828 quilômetros, sendo 365 cronometrados. Quem sofreu as piores conseqüências foi o francês Stephane Peterhansel, que liderava com folga entre os carros, mas teve problemas com seu Mitsubishi Pajero e viu o japonês Hiroshi Masuoka ultrapassá-lo na classificação geral, ficando bem perto do bicampeonato do Rali. Ainda nos carros, os brasileiros Klever Kolberg e Lourival Roldan terminaram a penúltima etapa em 13º lugar, mantendo assim a 13ª posição na classificação geral da categoria. O melhor brasileiro no Rali é André Azevedo, entre os caminhões. Ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, ele praticamente já garantiu a segunda colocação na classificação geral do Paris-Dacar, depois de ter sido o 2º na etapa do dia - o título deve ficar com os russos Tchaguine/Yakoubov/Savostine. O outro participante do País é Jean Azevedo, que disputa apenas a categoria Production entre as motos. Na 16ª etapa, ele ficou em 6º lugar. O líder da classificação geral ainda é o francês Richard Sainct.