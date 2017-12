Rali: prorrogado prazo de inscrições Os organizadores do 9º Rally Internacional dos Sertões prorrogaram o prazo de inscrições para a prova, que começa no dia 6 de julho. Os interessados em participar da maior competição ?fora de estrada? da América Latina podem se inscrever até quinta-feira, dia 14. O formulário de inscrição pode ser obtido no site oficial da competição ou através do telefone (11) 3064-4080. A prova terá uma largada promocional em São Paulo, no dia 6, seguirá para Franca, de onde parte rumo à Fortaleza, cortando sete estados do país.