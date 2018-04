Rali: Quelho internado em Marrocos O piloto Marcelo Quelho está internado numa clínica na cidade de Ouarzazate, no Marrocos, se recuperando dos ferimentos que sofreu depois de cair da moto durante a etapa de ontem do Rali Paris-Dakar. Ele quebrou a clavícula, mas passa bem. Hoje ou amanhã ele deve embarcar para Paris, em um avião da organização, e de lá pegará outro vôo para Portugal, onde tem familiares. Marcelo é empresário no Paraná e dirige uma franquia de escolas de informática e computação, a CDI, mesmo nome da equipe dele no Rally Paris-Dakar com outro brasileiro, Luiz Azevedo, primo de André Azevedo, da Equipe BR Lubrax. Na etapa especial cronometrada de quarta-feira, ao ser ultrapassado por um carro, Quelho se perdeu na densa nuvem de poeira e bateu em um monte de pedras. Ele recebeu os primeiros socorros ainda na trilha e depois foi levado de helicóptero para o acampamento do rali montado no aeroporto de Ouarzazate. Após receber doses de morfina para aliviar a dor na clavícula quebrada, ele foi internado. Marcelo Quelho estava estreando no Rally Paris-Dakar com uma Honda XR 400.