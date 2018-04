Rali se inspira em prova náutica No lugar de água, dunas. Em vez de bóias, postos de controle. A etapa desta quinta-feira do Rali Paris-Dacar, em forma de ?laço?, com largada e chegada no vilarejo de Tichit, na Mauritânia, foi inspirada em um circuito olímpico de vela. Os competidores terão que passar em três pontos, onde precisarão carimbar um cartão que comprovará a passagem por aquele local, evitando assim que alguém corte caminho. Para saber qual rota seguir, os pilotos terão apenas a planilha (espécie de mapa usado no off road) e a ajuda da bússola eletrônica do GPS, aparelho que recebe sinais de satélite. Mas a função principal do equipamento, que é fornecer a localização geográfica exata, não estará disponível. "Eu espero que seja um dia bem interessante", prevê Hubert Auriol, diretor geral do evento. O trecho terá 422 quilômetros cronometrados, sem qualquer deslocamento, e quase todo o piso será de areia, com boa parte de dunas. Aliás, as dunas da Mauritânia são famosas por fazer grande número de vítimas. Desde a saída de Atar, na última segunda-feira, quando esse tipo de terreno passou a fazer parte do cenário da competição, 24 pilotos de motos abandonaram em apenas duas etapas, de um total de 11. Até agora, 63 motocicletas pararam. Dos 42 competidores em carros que voltaram mais cedo para casa, 11 ficaram pelo caminho entre Atar e Tichit. Em 13 dias de muita poeira pelo deserto do Saara, na África, 109 dos 434 veículos inscritos inicialmente já abandonaram a corrida.