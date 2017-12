Ralis vão reunir 300 carros em Porto Alegre Os ralis Mitsubishi Motorsports (regularidade), Mitsubishi Cup (velocidade) e o Outdoor (aventura) deverão reunir cerca de 300 veículos, neste sábado, em Porto Alegre, na segunda etapa do campeonato sudeste. Esta é competição do automobilismo brasileiro com o maior número de participantes. Na Motorsports, divididos nas categorias Graduados e Turismo, as duplas farão uma trilha de 150 quilômetros, a partir das 8h30, largando no Parque Marinha do Brasil, em Praia de Belas, com os Pajero e L200 cabine dupla. Já na Fazenda Aracruz, a 70 quilômetros de Porto Alegre, o desafio dos pilotos e navegadores será um traçado bem modificado em relação ao de 2003, mesclando trechos travados e de média velocidade. A prova de velocidade contará com os veículos L200 RS, as L200 R e os TR4 R que incluem os modelos Pajero TR4 R e R II. A categoria L200, que fez sua estréia na primeira prova da competição, em Ribeirão Preto, não somou pontos. Dessa forma, a primeira prova para efeito de classificação será a de hoje, em Porto Alegre. O atual campeão da Mitsubishi Cup na TR4, Paulo Nobre, é um dos poucos pilotos que disputa todas as provas de rali no Brasil, tanto de velocidade como de off-road. Ele foi o 2º em Ribeirão Preto e está convencido de quem tem grandes chances de vitória: ?Vou a Porto Alegre em busca de minha primeira vitória do ano?. Nobre e o navegador Claudio Vallone, entretanto, julgam que é fundamental não correr riscos e somar pontos. ?Temos um bom carro e formamos uma parceria afiada?, diz. Já o Outdoor, uma das novidades da Mitsubishi para sua temporada de rali em 2004, cujas equipes competem com dois veículos 4x4 da Mitsubishi (exceto o modelo Airtrek), reune duplas e acompanhantes que receberão uma série de missões para serem cumpridas dentro de um determinado percurso. As equipes passarão por cerca de 20 postos de controle, cada um valendo um determinado número de pontos. A navegação tem como base o uso de mapas e bússola.