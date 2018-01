Rally Dakar tem etapa cancelada por falta de segurança A organização do Rally Dakar anunciou neste sábado o cancelamento de uma etapa e a substituição de outra por causa da falta de segurança. Com isso, foi alterado o percurso da tradicional prova, que vai de 6 a 21 de janeiro e começa em Lisboa, Portugal. As etapas afetadas são a 10ª e a 11ª, previstas para acontecer nos dias 16 e 17 de janeiro, respectivamente, entre a Mauritânia e Mali. A recomendação de modificar o percurso partiu do governo francês, que alertou a organização do Rally Dakar sobre um grupo armado argelino que está concentrado na região e planeja atacar os participantes da prova. A 10ª etapa iria de Nema, na Mauritânia, até Tombuctu, em Mali. E a 11ª faria caminho inverso, por outro trajeto, entre Tombuctu e Nema. Agora, a 10ª etapa terá um trajeto com começo e fim na cidade de Nema, com trecho cronometrado de 376 quilômetros. Já a 11ª foi cancelada. Assim, os participantes da prova terão meio dia de descanso em 17 de janeiro, seguindo depois para o deslocamento até Ayoun-el-Atrous, também na Mauritânia, onde haverá a etapa seguinte. O Brasil terá participação recorde no Rally Dakar de 2007. Ao todo, serão nove pilotos. Jean Azevedo, Dimas Matos, Carlos Ambrósio e Silvio de Barros nas motos; Klever Kolberg, Paulo Nobre, Riamburgo Ximenes e Ricardo Lopese nos carros; e André Azevedo nos caminhões. Além disso, o País terá os navegadores Eduardo Bampi, Luiz Palu, Lourival Roldan, Haroldo Nogueira e Maykel Justo.