Rally do Café leva pilotos a MG Com largada às 7h15, em Três Corações, Minas Gerais, o 2º Rally Internacional do Café reúne, neste final de semana, os melhores pilotos e navegadores do País a bordo de 80 veículos ? entre carros, motos, quadriciclos e caminhões. Serão cinco especiais em cada dia, num percurso total de 357 quilômetros por trilhas e estradas da região. A premiação será às 15 horas deste domingo, também em Três Corações. A competição é válida pela terceira etapa da Copa Baja Brasil 2002 e pela quarta etapa do Brasileiro de Rally Cross Country.