Rally dos Sertões: largada em Goiânia O 12º Rally Internacional dos Sertões terá largada nesta quinta-feira, em Goiânia. São 4.298 quilômetros em dez dias, com chegada na Praia do Cumbuco, em Fortaleza. Serão mais de 200 veículos. E a prova terá novidades, como provas mais duras e menos velozes, além de competição de helicópteros. Foi planejada durante 11 meses, conta com 350 profissionais nos bastidores e custo recorde: R$ 2,5 milhões contra R$ 1,8 milhão de 2003.