Rally: FIA decide punir a Peugeot A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu nesta quarta-feira excluir do Rally do Chipre os carros da Peugeot, dos finlandeses Marcus Gronholm e Harri Rovanpera, que haviam chegado, respectivamente, em 1º e 5º lugares na prova disputada entre 14 e 16 de abril - a quinta etapa do Mundial da categoria. A equipe foi excluída depois que fiscais da FIA confirmaram irregularidades nas bombas de água dos dois carros. Desta forma, o ganhador do Rally do Chipre passa a ser o francês Sebastien Loeb (Citroen Xsara), que havia terminado a prova em segundo. Com isso, ele volta a ser o líder do Mundial, com 35 pontos. O norueguês Petter Solberg (Subaru Impreza), que terminou a prova em sexto, ganhou a posição de Rovanpera. O resultado oficial do Rally estava suspenso até que a FIA pudesse fazer a verificação os carros. A sexta etapa do Mundial será realizada na Grécia, no próximo final de semana. Veja como ficou a classificação do Mundial, após a exclusão dos Peugeot: .1. Sébastien Loeb (FRA/Citroen) 35 pontos .2. Markko Martin (EST/Ford) 34 .3. Petter Solberg (NOR/Subaru) 28 .4. Marcus Gronholm (FIN/Peugeot) 24 .5. Carlos Sainz (ESP/Citroen) 19 .6. Francois Duval (BEL/Ford) 14 .7. Mikko Hirvonen (FIN/Subaru) 10 .8. Janne Tuohino (FIN/Ford) 8 .9. Harri Rovanpera (FIN/Peugeot) 4 10. Freddy Loix (BEL/Peugeot) 4 11. Gilles Panizzi (FRA/Mitsubishi) 4