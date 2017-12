Rally: Gronholm lidera no primeiro dia O piloto finlandês Marcus Gronholm (Peugeot) fechou na frente o primeiro dia do Rally da Austrália, a 16ª e última prova do Mundial da categoria, que está sendo disputada em Perth. Gronholm superou o francês Sébastien Loeb (Citroën Xsara), campeão da temporada por antecipação, e a seu compatriota Harri Rovanpera (Peugeot). O estoniano Markko Martin (Ford Focus) e o norueguês Petter Solberg (Subaru Impreza) tiveram problemas no carro e foram obrigados a abandonar.