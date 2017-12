Rally: Loeb assume a liderança O piloto francês Sebastien Loeb (Citroen Xsara) assumiu a liderança do Rally da Austrália - a 16ª e última etapa do mundial da categoria, que está sendo disputado em Perth. Campeão por antecipação, Loeb fechou o dia com 1min.20s de vantagem sobre o finlandês Harri Rovanpera (Peugeot 307), que terminou o dia em segundo. Apesar de estar com o título já garantido, o francês vai para a sessão deste domingo - no encerramento da prova - com bastante motivação. Quer vencer na Austrália e igualar a melhor marca de vitórias em uma temporada, que está em poder de seu compatriota Didier Auriol - que há 12 anos, venceu seis provas no campeonato. O belga Francois Duval, ao volante de Ford Focus, ocupa a terceira posição na classificação geral do GP da Austrália a 2min.30s do líder. O finlandés Mikko Hirvonen (Subaru Impreza) e o alemão Antony Warmbold (Ford Focus) estão na 4ª e 5ª colocações, respectivamente.