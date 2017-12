Rally: Sainz não correrá na Austrália O piloto espanhol Carlos Sainz não vai participar do GP da Austrália - a última etapa da temporada do Mundial de Rally. O piloto sofreu um acidente grave nos treinos de preparação, na terça-feira e, por determinação dos médicos, foi impedido de competir. A decisão provocou grande frustração no piloto que pretendia correr na Austrália e em seguida encerrar a carreira. Segundo reclamou aos médicos, Carlos Sainz continua sentindo fortes dores nas costas, ainda conseqüência do choque do seu carro contra uma árvore. Sainz antecipa assim o fim de uma carreira vitoriosa. Em 16 anos, venceu 26 GPs e conquistou dois títulos mundiais.