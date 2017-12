Rally: Sainz sofre acidente em Perth O piloto espanhol Carlos Sainz (Citroen) sofreu um acidente durante os treinos de preparação para o Rally da Austrália, a última etapa da temporada 2004 do Mundial da categoria que será disputada em Perth a partir de sexta-feira. Sainz, 42 anos, que já havia anunciado que esta será sua corrida de despedida já que encerra a carreira neste ano - perdeu o controle do carro e se chocou contra uma árvore. De acordo com os médicos, o espanhol não sofreu ferimentos graves, mas foi encaminhado para um hospital por medida de precaução. Quatro colocado na classificação geral, Sainz acha que terá condições de participar da prova normalmente. O campeonato já está definido. Com 108 pontos, o francês Sébastien Loeb conquistou o título de forma antecipada.