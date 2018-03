Rally: Solberg mantém liderança em Auckland A exemplo do que ocorreu nas superespeciais de ontem, o piloto norueguês Petter Solberg ( Subaru) fechou a sexta-feira na liderança do Rally da Nova Zelândia - a quarta etapa do Campeonato Mundial de Rally (WRC), que está sendo disputado em Auckland. O atual campeão do mundo começou a sexta com um segundo de vantagem e fechou o dia com 5s na frente, depois de um pequeno período em que os Peugeot de Marcus Gronholm e Harri Ravonpera ocuparam a primeira posição. Até o momento, foram cumpridas 9 das 23 provas especiais e 656 km, de um total de 1.398 km da prova. "Estou muito satisfeito por ter fechado o dia na frente, e por ter terminado o dia sem problemas. Mas é preciso lembrar que estamos apenas no começo do Rally?, disse Solberg. Veja a classificação desta sexta-feira do Rally da Nova Zelândia 1. Petter Solberg (NOR) Subaru Impreza WRC 1:25:09,5 h. 2. Harri Rovanpera (FIN) Peugeot 307 WRC 1:25:14,5 3. Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 307 WRC 1:25:40,5 4. MarkkoMartin (EST) Ford Focus WRC 1:25,40,7 5. Sébastien Loeb (FRA) Citroen Xsara WRC 1:25:57,5 6. Francois Duval (BEL) Ford Focus WRC 1:26:03,0 7. Carlos Sainz (ESP) Citroen Xsara WRC 1:26:12,6 8. Mikko Hirvonen (FIN) Subaru Impreza WRC 1:26:34,3 9. Daniel Carlsson (SUE) Peugeot 206 WRC 1:27:00,8 10. Antony Warmbold (ALE) Ford Focus WRC 1:30:19,6