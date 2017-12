Raul Boesel é o mais rápido na Stock Car Raul Boesel, da Repsol, foi o piloto mais rápido no primeiro dia de treinos oficiais para o GP de Curitiba, 11ª etapa da Stock Car, marcada para acontecer domingo. O desempenho pode ser bom sinal para David Muffato, seu companheiro de equipe e que pode garantir o título com duas etapas de antecipação. O líder da temporada sofreu com a quebra da terceira marcha e ficou na 12ª colocação na sessão. Ingo Hoffmann (Filipaper), principal rival, também teve problemas, com quebras na bomba de combustível. No circuito que leva seu nome, Raul Boesel teve um dos melhores rendimentos da temporada. Apesar de levar susto quando uma peça se soltou do carro de Pedro Gomes, a sua frente (teve de desviar e perdeu tempo), conseguiu marcar 50s975, apenas 0s132 a mais do que Chico Serra, o segundo colocado. "Estava na hora de mostrar serviço. Afinal, estamos na época de renovação de contrato", brincou Boesel. Na luta pelo título, Cacá Bueno (3º na classificação geral) e Guto Negrão (4º) foram 6º e 7º colocados no treino, respectivamente. A definição do grid acontece neste sábado. Na Stock Light, Wellington Justino marcou a volta mais rápida. O vice-líder da temporada fez 53s906, à frente de Luís Carreira Jr. (54s420) e Paulo Roberto Bonifácio (54s631). A Fórmula Truck também está na fase decisiva e a prova de domingo, no circuito de Tarumã, em Porto Alegre, pode ser decisiva pelo título. Cinco pilotos estão na luta: Djalma Fogaça (25 pontos), Wellington Cirino (110), Beto Monteiro (96), Renato Martins (92) e Roberval Andrade (71).