Raul Boesel faz a pole na Stock Car A Stock Car vive um excelente momento, iniciando as comemorações de 25 anos de história no automobilismo brasileiro. Neste sábado, no treino de classificação para a corrida de domingo, em São Paulo, pilotos como Christian Fittipaldi e Luciano Burti estiveram no autódromo de Interlagos para elogiar a categoria. Raul Boesel, da Repsol, o pole position, resumiu: "A Stock não deve nada a nenhum campeonato do mundo. Sempre estou no lugar certo na hora certa e é por isso que estou aqui". A corrida deste domingo começa às 10h30, com duração de 50 minutos, e terá transmissão ao vivo pela Rede Globo de Televisão. Christian, que tem contrato com a Petty Entreprises da Nascar, chegou a cogitar de correr este ano pela Medley, na Stock. Neste sábado, em Interlagos, ele disse que a estrutura da Stock está mais próxima da Fórmula 1 do que da Nascar. E lembrou que os Stock tem mais características de um carro de turismo enquanto os da Nascar são "quase um kart de eixo rígido". E acrescentou: "Estou surpreso com o profissionalismo que estou vendo aqui". Já Luciano Burti, ex-piloto da Jaguar na F-1 e piloto de testes da Ferrari, comentou: "Eu disse ao Rubinho Barrichello que um brasileiro que está no exterior e deseja voltar ao Brasil fará uma burrice se não tentar correr na Stock". O tomada de tempos, neste sábado, comprovou o equilíbrio da categoria, com 15 pilotos classificando-se no mesmo segundo e 34 carros no grid de largada. Raul Boesel superou em quatro décimos o recorde de pole estabelecido no ano passado por Giuliano Losacco (1m39s589) e cravou a marca de 1m33s585 (média horária de 155,770 km/h). O piloto Alceu Feldman, vice-líder do campeonato, quase sofreu um acidente grave quando o volante saiu na sua mão, na freada do Senna. Ele pisou forte mas não evitou o choque com a grade de proteção. Mesmo assim, ficou com o 14º tempo. O treino oficial foi também uma celebração. A Vicar Promoções, responsável pela categoria, reuniu velhos pilotos como Affonso Giaffone, que venceu a primeira corrida da Stock, em 1979. Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Raul Boesel só fizeram elogios à categoria que chegará à 274ª prova. Campeão nos anos de 83, 84 e 95, Paulo Gomes era um dos mais entusiasmados. "Para mim é uma festa e tanto. Ainda mais porque meu filho, Pedro, largará na primeira fila", contou. Classificação do treino: 1º Raul Boesel (Repsol) - 1m39s585 2º Pedro Gomes (Giaffone Motorsport) - 1m39s965 3º Giuliano Losacco (RC Competições) - 1m39s975 4º Cacá Bueno (Action Power/Petrobrás) - 1m40s045 5º Popó Bueno (WB Motorsport/Texaco) - 1m40s114 6º Antonio Jorge Neto (Medley) - 1m40s148 7º André Bragantini (Golden-Cross/Vogel) - 1m40s156 8º Guto Negrão (Medley) - 1m40s161