Razia festeja desempenho e mira treino no Brasil na F1 O brasileiro Luiz Razia ficou satisfeito com o seu desempenho no treino que realizou nesta quarta-feira, em Abu Dabi, embora tenha ficado apenas em nono lugar entre os 13 pilotos da Fórmula 1 que foram para a pista na atividade voltada para jovens da categoria no circuito de Yas Marina. Terceiro piloto da Lotus, ele ressaltou que conseguiu ajudar a escuderia a evoluir nos testes que antecedem o GP Brasil, marcado para o próximo dia 27, em São Paulo, onde será fechada a temporada de 2011.