Recomeça GP da Bélgica após acidente O GP da Belgica, em Spa-Francorchamps, foi reiniciado há pouco, depois de aproximadamente 20 minutos de paralisação em conseqüência do acidente sofrido pelo brasileiro Luciano Burti (Prost). O brasileiro bateu com força contra uma barreira de pneus depois de ter seu carro tocado por Eddie Irvine, no final da quarta volta e no início da quinta volta a prova foi suspensa. Burti chegou a ficar desacordado por alguns instantes. Foi levado ao Centro Médico do autódromo e, segundo as primeiras informações passa bem. A corrida recomeçou com uma nova largada, respeitando-se as posições em que os pilotos se encontravam no momento do acidente. E aí, um novo problema para a Williams. O carro de Ralf Schumacher teve problemas e não participou da terceira volta de apresentação. A corrida já teve duas voltas de apresentação. Na primeira, o problema foi com Frentzen e na segunda, com Montoya (era pole e teve de largar em último). Com isso, a Williams, que ocupava as duas primeiras posições no primeiro grid, ficou nas últimas colocações. Na nova largada, Michael Schumacher foi bem e manteve a primeira posição, mas Rubens Barrichello, que largou em segundo, foi ultrapassado por Giancarlo Fisichella e agora é o terceiro. Restam agora 36 voltas.