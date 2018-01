Recorde de Emerson nas mãos de Alonso Emerson Fittipaldi pode passar o bastão de mais jovem campeão da Fórmula 1 para Fernando Alonso, da Renault, no dia 25, no GP do Brasil, em Interlagos. O brasileiro chegou ao título em 1972, com 25 anos. O espanhol tem 24 (só completa 25 em julho de 2006). ?Tenho grande admiração pelo Fernando Alonso. Ele é ousado na pista. E nossas carreiras foram muito parecidas, chegando logo à categoria mais importante do automobilismo?, disse Emerson. ?Ele conduz o carro de maneira a concluir sempre os percursos. Eu também era assim.? Para Emerson, os recordes existem para serem superados. ?Estou há 33 anos como o mais jovem da história. Está na hora de aparecer alguém...? O brasileiro lembra que nem Michael Schumacher, o piloto que mais venceu na história da F1, conseguiu quebrar sua marca: o alemão chegou ao título pela primeira vez em 1994, com 25 anos, mas com algumas semanas a mais do que Emerson. Niki Lauda e Jacques Villeneuve foram campeões mundiais com 26 anos. Outra semelhança entre Emerson e Alonso é que foram os primeiros campeões da Fórmula 1 por seus países. ?Na minha época tinha o espanhol Alex Soler Roig, mas que não venceu nenhum GP. Demorou, mas parece estar chegando a vez da Espanha?, afirmou o ex-piloto brasileiro. Para Emerson, Alonso deverá ficar muito satisfeito se conquistar essa marca, assim como ele foi como mais jovem piloto também a vencer uma corrida e cravar uma pole position. ?Quando ganhei o título em Monza, em 1972, quebrei o recorde de Jim Clark, que venceu o Mundial de 1963 com 27 anos. Fiquei eufórico com isso.? Segundo Emerson, a grande vantagem de se vencer um campeonato cedo é que você tem ainda muito tempo para outros títulos. ?Com 27 anos eu já era bicampeão. Então pude me dedicar ao projeto de construir um carro brasileiro. Depois fui correr nos Estados Unidos e venci duas vezes em Indianápolis, além do campeonato da Indy. Aproveitei bem o meu tempo?, avaliou. Como bicampeão mundial mais jovem, Emerson manteve o recorde até 1995, quando Michael Schumacher conquistou seu segundo título com 26 anos.