Recuperado, Giaffone volta às pistas Depois de ter ficado de fora por cinco corridas na IRL, por conta das fraturas sofridas no GP de Kansas, Felipe Giaffone, da Mo Nunn, voltou às pistas hoje, no treino livre para o GP de Michigan, 14.ª etapa da temporada, domingo. Já na Cart o ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, o finlandês Mika Salo, substituirá o italiano Max Papis na equipe PK. E vale já para o fim de semana, no GP de Denver, 15.ª etapa do campeonato.