Recuperado, Schummy até joga futebol ?Você não viu o jogo ontem à noite?" questionou Michael Schumacher, hoje, para responder ao jornalista que desejava saber se ele já estava recuperado do acidente de Monza, dia 17. "Não tenho a menor sequela, nem mesmo dores musculares." O piloto da Ferrari participou de uma partida de futebol beneficente, quarta-feira à noite, em Manheim, cidade próxima de Hockenheim. Sobre futebol, comentou hoje: "Se você me perguntar o que eu gosto mais, se treinar com um carro de Fórmula 1 ou disputar um jogo, te digo que disputar um jogo. Mas entre um jogo e participar de uma corrida de Fórmula 1, fico com o automobilismo."