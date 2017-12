Recuperado, Thiago Camilo domina os treinos da Stock Car

Treino de sexta-feira na Stock Car é mesmo com o paulista Thiago Camilo. Nesta sexta, em Interlagos, ele dominou os treinos livres, como já fizera na sessões iniciais das etapas anteriores. E, acima de tudo, mostrou estar em forma para a corrida de domingo. Thiago Camilo passou a semana às voltas com problemas físicos, por conta de uma caxumba, mas cravou com seu Astra o tempo de 1m42s208 nesta sexta-feira. Com isso, deixou para trás dois carros Lancer, o de Juliano Moro (1m42s721) e o de Felipe Maluhy (1m42s827). A prova em Interlagos vai ser a quarta etapa da Stock Car e o grid de largada vai ser definido neste sábado. Os treinos de classificação começa às 10h50 e a Super Pole, com apenas os 10 melhores da sessão, tem início às 12h50.