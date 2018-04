Recurso da McLaren é rejeitado e Raikkonen é campeão da F-1

O Tribunal de Apelação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), reunido na quinta-feira em Londres, anunciou, nesta sexta-feira que negou o recurso apresentado pela equipe McLaren após o Grande Prêmio do Brasil, o que confirma o título mundial ao finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. Veja também: Hamilton: 'Nosso objetivo nunca foi tirar o título de Kimi' Todt: 'Foi a última e desesperada tentativa da McLaren' Em sua sentença, o tribunal considera "inadmissível" o recurso da equipe dirigida por Ron Dennis. O tribunal estudou em Londres o recurso da McLaren contra a decisão dos comissários esportivos do GP Brasil de não punir as equipes BMW Sauber e Williams após analisar as temperaturas dos combustíveis de seus respectivos carros. Uma hipotética exclusão dos pilotos de Williams e BMW daria ao inglês Lewis Hamilton, da McLaren, o título mundial. Depois da corrida de 21 de outubro, vencida por Raikkonen e na qual Hamilton foi sétimo, os comissários investigaram uma suposta irregularidade no combustível dos carros de BMW e Williams, mas decidiram não penalizar as escuderias por entender que não podiam precisar a temperatura ambiente desse dia em São Paulo. O motivo da investigação foi a temperatura do combustível dos quatro carros durante a corrida, já que se comprovou que ao término da prova estava entre os 23 e 25 graus. Segundo as regras da Fórmula 1, a temperatura do combustível dos carros nunca deve ser de mais de 10 graus centígrados inferior à temperatura ambiente (cerca de 37 graus, no dia, em São Paulo), já que quanto mais fria estiver, melhor será o rendimento dos motores. O alemão Nico Rosberg, da Williams, terminou a prova em quarto, enquanto os dois pilotos da BMW, o polonês Robert Kubica e o também alemão Nick Heidfeld, terminaram quinto e sexto. O outro piloto da Williams, o japonês Kazuki Nakajima, foi décimo. A McLaren notificou à FIA sua intenção de recorrer desta decisão, apelação que levou a especular na imprensa inglesa com a possibilidade de ver Hamilton como campeão mundial de F-1. O Tribunal de Apelação, "após ouvir as explicações das duas partes e examinar vários documentos e outras provas", decidiu que "o recurso da equipe Vodaphone McLaren Mercedes é inadmissível". O tribunal foi presidido pelo tcheco Jan Stovicek e também era composto pelo americano John Cassidy, o grego Vassilis Koussis e o ortuguês José Macedo e Cunha.