Red Bull ainda quer Alonso, mas descarta contrato de um ano

O multimilionário austríaco Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, afirmou nesta quarta-feira que ainda está de olho na contratação do espanhol Fernando Alonso para a próxima temporada da Fórmula 1, mas que sua escuderia não quer um contrato de apenas um ano. "O que sei é que Alonso está negociando com as outras equipes por apenas um ano. Gostaríamos de um contrato de dois anos, com opção para um terceiro", disse Mateschitz à revista Motorsport Aktuell. Para o dono da Red Bull, um compromisso mais longo seria a chance de firmar melhores relações de trabalho. "Se for assim, é melhor esperarmos um ano e podermos mostrar que vamos construir um carro capaz de atrair um grande piloto para 2009", comentou o magnata, deixou claro que a Red Bull é uma boa alternativa para Alonso. "É legítimo que ele queira ter a situação sob controle, por isso busca uma fórmula contratual flexível, com cláusulas de saída. Mas aqui há um conflito de interesses entre a equipe e o piloto", explicou Mateschitz. Até agora, a Renault surgia como principal opção para Alonso, que voltaria à equipe pela qual foi bicampeão da F-1 nos anos de 2005 e 2006. O italiano Flávio Briatore, chefe da Renault, acha que Alonso tem 60% de chances de correr pela escuderia em 2008. A escuderia Red Bull, com aproximadamente 200 milhões de euros de orçamento (mais de R$ 500 milhões), é um projeto pessoal de Mateschitz, cuja fortuna ultrapassa os US$ 3 bilhões. Porém, mesmo com duas equipes - a Toro Rosso é sua filial -, foram apenas dois pódios em três anos.