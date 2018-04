Red Bull anuncia pilotos reservas para a F-1 de 2010

A Red Bull anunciou nesta terça-feira a contratação do australiano Daniel Ricciardo e do neozelandês Brendon Hartley como pilotos reservas da equipe e da Toro Rosso, que também é patrocinada pela marca de bebidas energéticas, na temporada de 2010 da Fórmula 1.

Os dois corredores participaram do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Red Bull e realizaram testes com a equipe em dezembro, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. A Red Bull informou que os pilotos irão se revezar na função de reservas a cada corrida durante o Mundial de F-1.

Ricciardo, de 20 anos, é o atual campeão da F-3 britânica, título conquistado no ano passado, enquanto Hartley, também de 20 anos, venceu a F-3 italiana, foi terceiro na F-3 britânica em 2008 e no ano passado competiu na F-3 europeia.