Red Bull confirma permanência de Buemi como piloto de testes

A Red Bull confirmou nesta terça-feira que o suíço Sébastien Buemi permanecerá como piloto de testes da equipe em 2015. Buemi, que será reserva do time austríaco pela quinta temporada, vai representar a Red Bull em exibições, participar de testes e ficará a postos para substituir os titulares Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat, em caso de necessidade.

"Estamos felizes por ter Sébastien novamente no time como piloto reserva. Ele vem trabalhando com a equipe há alguns anos e nós valorizamos muito suas habilidades e temos tido eficiente relacionamento profissional com ele", declarou o chefe da Red Bull, Christian Horner.

Buemi se manterá na Red Bull embalado desta vez pelo título do Mundial de Endurance, conquistado recentemente. Ele deve continuar competindo na categoria, assim como na Fórmula E em 2015, ao mesmo tempo que exercerá suas funções de piloto de testes da Red Bull na Fórmula 1.

"Estou ansioso para ajudar no desenvolvimento do modelo RB11 do jeito que eu puder. Será uma temporada bem empolgante. Estou feliz por poder fazer parte deste trabalho", declarou Buemi, de 31 anos.