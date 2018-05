Red Bull confirma que seguirá com motores da Renault

Christian Horner, chefe da Red Bull, justificou a opção de manter a parceria ao festejar o desempenho da equipe neste ano. "2009 foi a melhor temporada da Red Bull Racing até agora. Em um ano, nós conseguimos seis vitórias e quatro dobradinhas. Nenhum desses feitos teria sido possível sem o apoio excelente e a ajuda que temos recebido de nossos parceiros na Renault. Estamos muito felizes com a maneira como eles trabalham com a gente e ansiosos para continuar a nossa parceria frutífera em 2010", ressaltou Horner.

Correndo pela Red Bull, o alemão Sebastian Vettel terminou o Mundial de 2009 como vice-campeão, enquanto o australiano Mark Webber, seu companheiro de equipe, fechou o ano na quarta posição do campeonato. Vettel ganhou quatro corridas no Mundial vencido por Jenson Button, campeão com seis vitórias, enquanto Webber subiu duas vezes ao lugar mais alto do pódio.

No Mundial de Construtores, a Red Bull somou 153 pontos e ficou 19 atrás da Brawn GP, se consolidando como segunda maior força da F-1 em 2009. A McLaren, com apenas 71 pontos, foi a terceira melhor escuderia do Mundial.