Red Bull deixa a Sauber após 10 anos A Sauber é, agora, adversária da Red Bull. Durante dez anos Dietrich Mateschitz, proprietário da empresa de bebidas energéticas austríaca, investiu na equipe suíça. Com a compra da Jaguar, a Red Bull interrompe uma das mais longas relações equipe-patrocinador da Fórmula 1. "Lamento a perda, mas não me surpreende e tampouco estou despreparado para ela", afirmou ontem Peter Sauber, dono do time. "Conhecia o sonho de Mateschitz de ter a sua própria escuderia de Fórmula 1", relevou Sauber. "Ele sempre me informou de maneira clara e honesta." Sauber desejou "sorte" ao empresário austríaco com seu novo projeto. Os principais investidores na Sauber são a Petronas, estatal malaia na área de petróleo, e o banco Credit Suisse. O dirigente suíço lembrou que desde a entrada em funcionamento do novo túnel de vento da equipe, na metade no campeonato, o mais avançado da Fórmula 1, a Sauber experimentou sensível crescimento. "Nossa curva é de ascensão, o que tem atraído o interesse de vários parceiros em potencial." Nas oito última etapas do campeonato a Sauber só não marcou pontos no GP da Grã-Bretanha. Somou no total 34 pontos, sexta colocada entre os construtores. Em 2005 correrá com Felipe Massa e Jacques Villeneuve. A Red Bull, por sua vez, apresentou ontem o primeiro esboço de pintura dos seus carros. A idéia é fazê-los lembrar o máximo possível a embalagem do produto que é um sucesso de vendas em mais de 100 países. Será já com esse visual que Christian Klien, piloto austríaco apoiado pela empresa na Jaguar, iniciará a história da Red Bull na Fórmula 1, dia 24, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, primeira série de testes visando o próximo Mundial. Ao seu lado estará o italiano Vitantonio Liuzzi, campeão da Fórmula 3000, patrocinado pela Red Bull também. Ele esteve nesta terça-feira na sede da Red Bull, em Milton Keynes, na Inglaterra, para tirar o molde do banco. Nos treinos de Barcelona os dois vão utilizar um carro híbrido, ou seja o modelo deste ano com alguns componentes do projetado para 2005, que se chamará RB1, ou Red Bull 1. Já Niki Kauda, ex-diretor da escuderia, quando ainda era Jaguar, defendeu, nesta terça, a contratação de David Coulthard, dispensado pela McLaren. "David tem enorme experiência e poderia ser bem útil ao time", afirmou o campeão do mundo de 1975, 1977 e 1984. O escocês de 33 anos tem o recorde de longevidade de permanência numa equipé. Sua primeira temporada lá foi ainda em 1996. Está desesperado atrás de uma vaga na Fórmula 1. Concordaria em receber pouco.