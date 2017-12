Red Bull exibirá layout de novo carro antes do início dos testes da F-1

A Red Bull anunciou oficialmente que irá revelar o layout do seu novo carro para a temporada de 2016 da Fórmula 1 em um evento no dia 17 de fevereiro, em Londres, antes da primeira bateria de testes coletivos de pré-temporada da categoria, marcada para acontecer entre os dias 22 e 25 do mesmo mês, em Barcelona, na Espanha.

A escuderia baseada em Milton Keynes, na Inglaterra, ainda não marcou a data de lançamento do modelo RB12, sendo que nos últimos anos sempre o apresentou antes do início dos testes de pré-temporada. Por enquanto, a equipe preferiu focar exclusivamente o novo esquema de cores do monoposto, que deverá ser ligeiramente mudado por causa da chegada dos novos patrocinadores Tag Heuer e Puma e com a saída da Infiniti como patrocinadora.

Desta forma, a Red Bull provavelmente também não adotará uma camuflagem na pintura do seu novo carro para os primeiros testes em Barcelona, depois de ter usado um monoposto com este tipo de layout e causado sensação nas atividades iniciais de pista da pré-temporada da Fórmula 1 de 2015, quando exibiu uma pintura camuflada em preto e branco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último dia 14, o holandês Max Verstappen, da Toro Rosso, pilotou um carro da Red Bull na neve em um vídeo promocional da marca que dá nome à equipe. Com os pneus com correntes para conseguir andar neste tipo de superfície altamente escorregadia, o monoposto percorreu um trecho de uma pista de esqui em Kitzbuhel, na Áustria, onde mostrou o tradicional esquema de cores que vem sendo utilizado pela escuderia nos últimos anos.

No início desta semana, a McLaren confirmou que irá apresentar o seu novo carro em 21 de fevereiro, um dia antes do início dos testes coletivos, enquanto a Sauber, outra equipe a anunciar data de apresentação, revelou que exibirá oficialmente o seu novo modelo apenas na segunda e última sessão de treinos da pré-temporada, marcada para acontecer entre os dias 1º e 4 de março, também em Barcelona, na Espanha. Assim, a equipe suíça utilizará uma versão modificada do seu carro de 2015 na bateria inicial de testes que visa a disputa do Mundial de 2016, marcado para começar em 20 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.