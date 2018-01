Red Bull faz pedido às equipes da F1 A Red Bull fez um pedido às demais equipes da Fórmula 1. Ela quer permissão para desrespeitar o regulamento da categoria e usar o austríaco Christian Klien como seu piloto de testes, agora que o italiano Vitantonio Liuzzi irá pilotar o carro nas 3 próximas etapas do campeonato. Nas 3 primeiras corridas do ano, Klien foi o piloto titular da Red Bull, chegando, inclusive, a somar 3 pontos, com um 7º e um 8º lugares. Mas a equipe resolveu fazer um rodízio e dar chance para Liuzzi nas 3 próximas etapas - a outra vaga é do escocês David Coulthard, que está em 4º lugar no campeonato. O problema é que o regulamento da Fórmula 1 não permite que o piloto de testes que participa dos treinos de sexta-feira, antes de cada GP, tenha disputado mais do que 6 corridas nos dois anos anteriores. E Klien defendeu a Jaguar em toda a temporada passada. O regulamento foi elaborado para dar chance aos novos pilotos, que, ainda sem experiência na categoria, poderiam participar dos treinos de sexta-feira. O curioso dessa história é que Klien tem apenas 22 anos, enquanto alguns pilotos de testes são bem mais velhos, como é o caso do austríaco Alexander Wurz (McLaren), que tem 31. ?Estamos perguntando para as outras equipes se isso é possível. Mas ainda não tivemos resposta?, revelou o porta-voz da Red Bull nesta segunda-feira. Caso a utilização de Klien não seja aprovada, a equipe deverá escolher entre o norte-americano Scott Speed e o suíço Neel Jani. A próxima etapa do campeonato da Fórmula 1 é o GP de San Marino, no dia 24 de abril, em Ímola.