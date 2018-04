Red Bull lidera treino de jovens pilotos da Fórmula 1 Assim como aconteceu durante toda a temporada, com o domínio do alemão Sebastian Vettel, a Red Bull liderou o primeiro dos três dias de treinos para jovens pilotos da Fórmula 1, nesta terça-feira, no circuito Yas Marina, em Abu Dabi. Com um carro da equipe, o francês Jean-Eric Vergne foi o mais rápido na pista, ao completar a melhor de suas 83 voltas em 1min40s011.