Red Bull não está interessada em acordo de 1 ano com Alonso A equipe austríaca de Fórmula 1 Red Bull não está interessada em contratar o espanhol bicampeão do mundo Fernando Alonso por apenas um ano, afirmou o dono da escuderia, Dietrich Mateschitz. "Pelo que tenho ouvido, (Alonso) está negociando com as outras equipes por um ano. Um acordo como esse estaria fora de questão para nós", disse Mateschitz à revista semanal Motorsport Aktuell. Mateschitz acrescentou que a Red Bull consideraria oferecer a Alonso um contrato de maior duração, mas não disse se as conversas com o piloto espanhol já foram iniciadas. Ele afirmou ainda que a equipe estaria interessada em um contrato de dois anos, com opção de renovação por uma terceira temporada. "Nós preferíamos esperar outro ano e mostrar que somos capaz de montar um carro para 2009 que poderá atrair a atenção de um dos melhores pilotos de grande prêmio", disse ele. Alonso deixou a McLaren no início do mês após uma temporada complicada na escuderia. Desde então, especula-se que ele estaria retornando para a Renault, onde conquistou os títulos de 2005 e 2006, mas outras equipes também estariam interessadas. (Por Mark Ledsom)