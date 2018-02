Red Bull poderá competir com a Renault, afirma diretor

Os pilotos da equipe Red Bull, o escocês David Coulthard e o australiano Mark Webber, poderão competir de igual para igual na temporada 2008 com Fernando Alonso e Nelsinho Piquet, da Renault, segundo anunciou nesta quarta-feira o diretor esportivo da escuderia, Christian Horner. "No campeonato de 2007, perdemos praticamente 24 pontos pela pouca confiabilidade do carro. Sem esse defeito, teríamos terminado muito mais próximo da Renault e na frente da Williams", afirmou. A confiabilidade será, precisamente, um dos primeiros objetivos da Red Bull para 2008, e a equipe Renault será para eles uma espécie de "barômetro" em uma temporada que, segundo Horner, oferecerá uma competição "muito acirrada". Horner desmentiu os rumores sobre supostos contatos com Fernando Alonso antes que o bicampeão mundial espanhol fechasse seu contrato com a Renault. "As especulações sobre Alonso foram boas para nós, porque demonstraram que a Red Bull progrediu em um curto período, a ponto de ser considerada uma equipe possível para o bicampeão mundial", explicou Horner. "Mas nos comprometemos com David e Mark, que fizeram um grande trabalho para a equipe em 2007 e seguem sendo uma das duplas de pilotos mais poderosas da Fórmula 1". O novo modelo RB4 de Red Bull Racing estreará no circuito de Jerez de la Frontera (Espanha), entre os dias 14 e 16 de janeiro.