Red Bull protesta contra teste da Pirelli com a Mercedes Uma controvérsia envolvendo a Mercedes e a Pirelli movimentou o paddock de Mônaco antes mesmo do início da prova neste domingo. Red Bull e Ferrari apresentaram um protesto formal após a descoberta de que a equipe alemã fez um teste secreto de pneus de 1.000 quilômetros junto com a fornecedora de compostos no circuito de Barcelona, uma semana após a realização do GP da Espanha.