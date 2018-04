Red Bull renova contrato de Vettel até 2011

VALÊNCIA - A Red Bull encerrou as especulações sobre a possibilidade de Sebastian Vettel ir para a Ferrari ou outra equipe ao anunciar a renovação do contrato do alemão até o final da temporada 2011 da Fórmula 1.

O piloto de 22 anos, terceiro colocado no Mundial, tinha um acordo com a Red Bull até 2010, quando se encerram os acordos de Felipe Massa e Kimi Raikkonen com a Ferrari. O novo acordo, além de ampliar o contrato em uma temporada, inclui uma cláusula para prorrogação até o final de 2012.

O anúncio da Red Bull acontece um mês após a escuderia renovar o contrato de Mark Webber até 2010. O piloto australiano também faz uma boa temporada e está em segundo lugar no Mundial de Fórmula 1, atrás apenas do inglês Jenson Button.

Vettel entrou na Fórmula 1 em 2007 na Toro Rosso, onde correu por duas temporadas e venceu o GP da Itália em 2008. Neste ano, ele assumiu um dos carros da Red Bull, substituindo o aposentado David Coulthard, e venceu as etapas da China e da Inglaterra.