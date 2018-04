Red Bull sonha em voltar a brigar pelo título na Fórmula 1

SÃO PAULO - Após passar em branco no GP da Europa, realizado no último domingo em Valência (Espanha), a Red Bull terá uma boa oportunidade de se recuperar neste fim de semana, no GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. O alemão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber ainda não desistiram de brigar pelo título da temporada 2009.

Ao contrário de Valência, Spa-Francorchamps é uma pista em que normalmente a corrida acontece sob uma temperatura mais fria, o que pode favorecer a Red Bull e prejudicar a Brawn GP, líder do Mundial.

"Nosso carro será melhor em Spa e acredito que lá estaremos mais bem preparados", declarou o diretor Christian Horner, claramente decepcionado com o desempenho da escuderia no GP da Europa, vencido pelo brasileiro Rubens Barrichello.

Faltando seis corrida para o fim da temporada, a Brawn GP domina o Mundial. O inglês Jenson Button tem 72 pontos, contra 54 de Barrichello, 51,5 e Webber e 47 de Vettel.

"Já provamos que somos rápidos no calor e em Spa poderemos ver melhor em que nível está o nosso desempenho no frio", declarou Button. (Com Reuters)