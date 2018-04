Red Bull terá dificuldades para vencer a quarta corrida seguida em Mônaco

MÔNACO - Não é conclusivo, apenas uma bem fundamentada indicação: não será fácil para a equipe Red Bull manter, domingo, a série seguida de vitórias no GP de Mônaco, sexta etapa do campeonato. Ganhou as três últimas edições da prova mais charmosa da temporada. Nas duas sessões livres de hoje, Sebastian Vettel e Mark Webber, seus pilotos, não acompanharam o ritmo dos pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, e mesmo da Ferrari, Fernando Alonso e Felipe Massa.

Em outras etapas, este ano, a atual escuderia tricampeã do mundo também não demonstrou a mesma velocidade da Mercedes, em especial, mas depois na corrida Vettel acabou por se impor, haja vista que lidera o Mundial com 89 pontos diante de 85 de Kimi Raikkonen, da Lotus, 72 de Fernando Alonso, Ferrari, e 50 de Lewis Hamilton, Mercedes. “Simplesmente não fomos competitivos com pouca gasolina. Com os pneus supermacios não fui rápido”, disse Vettel.

O alemão tricampeão do mundo registrou somente o nono tempo, 1min16s014, e Webber, o quinto. O australiano ganhou o GP de Mônaco no ano passado e em 2010, enquanto Vettel, em 2011. O mais rápido na sessão da tarde e na da manhã foi Rosberg, com 1min14s759 registrado às 14h26 horas. “Não seria possível chegar hoje a 1min14s7”, afirmou Webber, para definir a vantagem do time alemão. “Mas em outras ocasiões aqui também não começamos com um carro muito rápido”, lembrou.

Os dois pilotos da Red Bull, contudo, gostaram do comportamento do modelo RB9-Renault em condição de corrida. “Nosso long run me dá confiança para a sequência do fim de semana”, falou Vettel. A Pirelli distribuiu no Principado seus pneus mais moles, o supermacio e o macio. Vettel completou à tarde uma série de 14 voltas seguidas (long run) com os supermacios e depois, com o mesmo jogo, mais sete. Webber, na sua simulação, deu 25 voltas com os pneus macios. A prova deverá ter dois pit stops, embora o pouco desgaste dos pneus indiquem possibilidade até mesmo de uma parada.

A exemplo do que os outros pilotos que devem lutar pela vitória em Mônaco vêm dizendo, mais importante que apresentar desempenho promissor ao longo das 78 voltas no traçado de 3.340 metros, domingo, é ser veloz sábado, na definição do grid, por causa da quase impossibilidade de ultrapassar nessa pista.

Isso significa que o bom ritmo de Vettel e Webber, hoje, em condição de corrida, pode não ser suficiente para lhes permitir manter a série de vitórias: os tempos de hoje sugerem que não devem lutar pela primeiras fila do grid com os dois pilotos da Mercedes.

Amanhã não haverá treinos. Os carros voltam ao circuito monegasco, agora, sábado, a partir das 6 horas. A classificação será às 9 horas, horários de Brasília.