Red Bull tira projetista da McLaren A Red Bull deu uma mostra nesta terça-feira que pretende disputar os primeiros lugares da Fórmula 1. A equipe anunciou a contratação do projetista Adrian Newey, que era diretor-técnico da McLaren, justamente quem teve o carro mais rápido na temporada 2005. Aos 46 anos, o inglês Adrian Newey é o mais famoso projetista da Fórmula 1. Trabalhou de 1990 a 97 na Williams, quando a equipe ganhou 5 títulos de construtores e 4 de pilotos. Depois, foi para a McLaren, que foi campeã de construtores uma vez e de pilotos outras duas nesse período. Segundo o comunicado da Red Bull divulgado nesta terça-feira, Adrian Newey assume o cargo de diretor-técnico da equipe a partir de fevereiro. A temporada 2006 da Fórmula 1 começa no dia 12 de março, no GP do Bahrein. Na temporada deste ano, a Red Bull terminou em 7º lugar no Mundial de Construtores, enquanto que a McLaren de Adrian Newey ficou com a segunda posição, atrás apenas da campeã Renault. Para 2006, a Red Bull deve manter sua dupla de pilotos: o escocês David Coulthard e o austríaco Christian Klien. Mas investe pesado para melhorar seu carro. Primeiro, trocou o fornecedor de motor - sai Cosworth e entra Ferrari. E agora acertou a contratação de Adrian Newey.