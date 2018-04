'Rei de Austin', Marc Márquez vence a sexta seguida nos EUA e encosta no líder

Depois de uma prova na Argentina em que cometeu inúmeros erros, o espanhol Marc Márquez mostrou neste domingo a razão de ser chamado de "Rei de Austin". Depois de perder a pole por conta de um acidente com o compatriota Maverick Viñales no treino oficial de classificação no sábado, que lhe rendeu uma punição, o piloto da Honda fez uma ótima largada e sequer precisou de uma volta completa para sair da quarta colocação e assumir a ponta para não perdê-la mais e vencer e etapa das Américas de MotoGP.

+ Newgarden fatura pole da etapa do Alabama da Fórmula Indy

+ Após Cacá vencer a 1ª, Serra ganha a 2ª prova no Velopark e lidera a Stock Car

Depois que assumiu a liderança, Marc Márquez conseguiu segurar as investidas do italiano Andrea Iannone nas primeiras voltas, aumentou o ritmo no final e terminou a prova em primeiro, o que lhe garantiu a segunda posição na tabela de classificação do campeonato, com 45 pontos.

Maverick Viñales e o italiano Andrea Iannone, este com uma recuperação incrível, completaram o pódio nos Estados Unidos. Sem fazer a prova dos sonhos, o veterano Valentino Rossi chegou na quarta posição. O quinto lugar ficou com o também italiano Andrea Dovizioso, que fez uma corrida arrojada, deixando o francês Johann Zarco para trás faltando quatro voltas para o final.

A ousadia foi determinante para o ganhador da corrida de abertura da temporada no Catar assumir a liderança da MotoGP, com 46 pontos, um a mais que Marc Márquez.

Maverick Viñales é o terceiro colocado, com 41 pontos, o inglês Cal Crutchlow, vencedor da segunda prova do ano, na Argentina, é o quarto com 38. Mesma pontuação de Johann Zarco, que aparece na quinta colocação. Valentino Rossi tem 29 pontos e ocupa o sétimo lugar.

A MotoGP volta no dia 6 de maio, em Jerez de la Frontera, na Espanha, onde os pilotos disputarão a quarta corrida da temporada. Será a primeira prova do ano a ser disputada na Europa.