Rei Juan Carlos parabeniza seu súdito O rei Juan Carlos, da Espanha, fez questão de telefonar para Fernando Alonso, logo depois da corrida que marcou a conquista do título mundial de Fórmula 1 pela primeira vez por um piloto do país. ?Este é um grande dia para os espanhóis?, disse o monarca, falando em seu próprio nome, da família real e de toda a população da Espanha. Juan Carlos expressou a alegria geral que tomou conta do país, segundo comunicado da Casa Real, acrescentando que o monarca acompanhou todas as provas da temporada. O príncipe herdeiro, Felipe, e sua mulher, Letizia, da região de Astúrias, como Alonso, também telefonaram para o piloto, depois da corrida em Interlagos. O jovem casal real assistirá à entrega do prêmio Príncipe de Astúrias a Alonso, no próximo dia 22 de outubro, em Oviedo. Em uma hora, o piloto recebeu mais de 300 ligações de felicitações, segundo sua assessoria.