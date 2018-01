Relógio de Montoya vira polêmica na FIA É muito provável que amanhã, ao se manifestar sobre a notícia que circulou hoje na Europa, a FIA divulgue o peso da Williams de Juan Pablo Montoya, verificado domingo depois da sua vitória no GP de Mônaco, e a história termine aí. As imagens de TV registradas imediatamente ao piloto deixar o carro e celebrar a conquista mostram um mecânico entregando um relógio ao colombiano. Como em Mônaco pilotos e carros são pesados depois do pódio, ao contrário de todos os outros circuitos, o piloto recebeu o relógio antes da pesagem, o que é proibido pelo regulamento. Não há indícios de que o resultado da sétima etapa do Mundial vá sofrer qualquer alteração. Mas é possível que amanhã Montoya esteja com uma pulginha atrás da orelha. Ao menos até alguém da FIA se manifestar. O que se imagina é que, ao pular em cima dos mecânicos depois de sair do cockpit, separados por uma grade com um pouco mais de um metro de altura, o relógio tenha caído no chão. Quando se dirigia para o pódio, um dos integrantes da Williams viu e o devolveu a Montoya. O piloto teria sido então pesado antes da corrida com o relógio e repetiu a operação depois do pódio. O que poderia mudar o resultado seria se Montoya tivesse passado pela pesagem antes da largada sem o relógio e depois da bandeirada com o relógio. E mesmo assim se o peso da Williams observado na balança, em seguida à vitória, foi 605 quilos, limite mínimo. O relógio estaria sendo usado para se atingir os 605 quilos. Mais: mesmo se o piloto foi pesado antes sem o relógio, basta que o peso da Williams depois da corrida tenha sido o equivalente ao peso do relógio acima do peso mínimo para que não haja penalização. Se esse for o caso, é de se esperar que a FIA mantenha tudo como está e chame a atenção de Montoya e da Williams. McLaren - O líder do Mundial, Kimi Raikkonen, testou hoje, pela primeira vez, o novo carro da equipe, o modelo MP4/18, em Barcelona. "Completei muitas voltas e ele me pareceu bem rápido", disse o finlandês. Hoje o seu companheiro, David Coulthard, começa a trabalhar com o segundo carro da nova série. A McLaren espera estrear o MP4/18 dia 29 no GP da Europa, em Nurburgring. Os testes são particulares e o tempo dos pilotos e o número de voltas não serão divulgados.