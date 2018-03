Renato Martins lidera treino da F-Truck O paulista Renato Martins, da equipe RMV, estreou bem seu novo caminhão Volkswagen na F-Truck. Nesta sexta-feira, no autódromo internacional Ayrton Senna, em Caruaru, ele foi o mais rápido nos treinos livres para a etapa que vai inaugurar, domingo, a temporada deste ano. Renato Martins fez 1m52s069, tempo obtido na segunda sessão de treinos livres. Em segundo lugar ficou um piloto pernambucano, Beto Monteiro, da Fogaça Motorsport, que obteve 1m52s492 na primeira sessão com seu caminhão Ford. Djalma Fogaça, piloto paulista da equipe que tem o seu nome, fez o terceiro melhor tempo, com 1m52s491. Outro paulista, Fred Marinelli, da SP Marinelli (corre com Scania), cravou 1m53s135 e foi o quarto, à frente de Eduardo Macarrão, SP Londrina/Ford (1m53s939), e de Geraldo Piquet, filho do tricampeão de F1 Nelson Piquet, que corre com um Mercedes-Benz da equipe ABF, dono do sexto tempo, com 1m54s069. Neste sábado, a partir das 16 horas, acontece o treino que definirá o grid de largada para a etapa de Caruaru da F-Truck.