Renault afasta 15 engenheiros em caso de espionagem

Admitindo que realmente estava de posse de informações confidenciais sobre a McLaren, a Renault afastou neste final de semana 15 engenheiros que estariam envolvidos no caso, segundo informação do site da revista 'Autosport'. Apesar de não confirmar o nome de nenhum deles, a equipe francesa garantiu, em seu site, que já removeu todas os dados da rival de seus computadores, devolveu os discos roubados e se comprometeu em ajudar a FIA na investigação. Veja também: Ecclestone faz reunião para acabar com espionagem na F-1 A Renault também confirmou a informação dada na última quinta-feira de que afastou o engenheiro Phil Mackareth, que chegou em setembro de 2006 no time francês, vindo da McLaren. Segundo a equipe, foi ele quem 'contrabandeou' as informações. Os 15 engenheiros teriam sido afastados exatamente por terem tido acessos aos dados. Apesar de ter informações sobre o MP4-22, carros usado nesta temporada pela McLaren, oficialmente a Renault assegurou que estas não foram usadas no R27 - modelo de pior desempenho da equipe nos últimos quatro anos.