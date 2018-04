Renault anuncia francês Eric Boullier como novo chefe

Além de ter atuado no esporte, Boullier é bem relacionado com Gerard Lopez, do grupo luxemburguês Genii, novo dono de 75% das ações da escuderia. A mudança de comando é a primeira medida da nova direção da equipe.

Boullier chega à Renault como substituto de Bob Bell, que havia assumido a chefia interinamente após a queda de Flavio Briatore - o italiano pediu demissão após ter arquitetado o acidente de Nelsinho Piquet no GP de Cingapura de 2008, para beneficiar Fernando Alonso.

Bell, o antigo comandante, continuará na escuderia. O engenheiro comandará o departamento de design e desenvolvimento do carro.