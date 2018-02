Renault apresenta novo carro e espera mais um título Com a promessa de continuar brigando por títulos, a escuderia francesa Renault, atual bicampeã do Mundial de Construtores da Fórmula 1, apresentou nesta quarta-feira o seu novo carro para a temporada, modelo R27, em evento realizado na cidade holandesa de Amsterdã. O destaque ficou para as novas cores. O veículo não possui mais o azul, substituído por um predominante amarelo e partes em laranja e branco. Tudo isso por causa do novo patrocinador, o banco holandês ING, que assumiu o lugar da Telefônica, que seguiu o espanhol Fernando Alonso, que foi para a McLaren. Apesar de não contar mais com Alonso na equipe, o modelo R27 foi desenvolvido com base nos dois últimos carros utilizados pelo piloto espanhol. Os titulares da Renault neste ano serão o italiano Giancarlo Fisichella e o finlandês Heikki Kovalainen. No último dia 16, a equipe realizou os primeiros testes com o novo veículo, durante uma sessão de treinos no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. Fisichella, que recebeu um ultimato para conquistar vitórias nesta temporada (no ano passado ele só venceu uma corrida), foi o primeiro a treinar com o R27. Motivação em dobro Para o diretor geral da Renault, o italiano Flávio Briatore, a saída de Alonso vai motivar a equipe, já que os mecânicos terão a chance de mostrar que podem continuar vencendo sem ele. "Claro que a ausência dele será sentida. No entanto, temos que buscar continuar no topo. As dificuldades só contribuem." Briatore aposta num bom desempenho de Fisichella na temporada. "Ele tem talento suficiente", afirmou. "Acontece que no ano passado faltou algo para ele. Aliás, esse algo sobrou para Alonso e Michael Schumacher. Mas, tenho certeza de que brigaremos pelo pódio em todas as provas."