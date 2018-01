Renault apresenta novo carro para o campeão Alonso A escuderia Renault apresentou oficialmente nesta terça-feira, em Mônaco, seu novo carro (modelo R26) para a temporada 2006 da Fórmula 1, que será pilotado pelo espanhol Fernando Alonso, atual campeão, e pelo italiano Giancarlo Fisichella. "Quando estamos na ponta, temos que tentar mantê-la. E temos as armas e os homens para isso", declarou o presidente da Renault F1, Patrick Faure, durante a apresentação. "É um brinquedo novo e até o momento temos total confiança nele. Mas, temos que esperar as primeiras corridas para medir nossas forças com as demais equipes", explicou Alonso, de 24 anos, o campeão mundial de Fórmula 1 mais jovem da história. Já para Fisichella, o novo carro é melhor do que o do ano passado. "O R26 é um pouco melhor do que o carro de 2005. Desde o primeiro momento ele me provocou excelentes sensações". Os treinamentos com o novo modelo - que já começaram há algumas semanas - prosseguirão até o momento do primeiro Grande Prêmio da temporada, que será no dia 12 de março, no Bahrein. Retirada - O presidente da Renault F1, Patrick Faure, anunciou durante a apresentação do novo carro, que abandonará a equipe ao longo do segundo semestre. "Deixarei a equipe durante a segunda parte do ano, em uma data que seja adequada a Carlos Ghosn (diretor geral da Renault-Nissan), para que ele possa realizar a minha sucessão", revelou Faure. Em 2005, a Renault faturou o título do Mundial de Construtores e o de pilotos, com a vitória do espanhol Fernando Alonso.