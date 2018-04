Renault apresenta novo modelo R202 No GP da Inglaterra de 1977 a Renault estreou na Fórmula 1. Seu carro tinha um revolucionário motor turbo, de 1,5 litro. Apesar de todos os pilotos campeões do mundo entre 1992 e 1997 competirem com motor Renault, a empresa nunca conquistou um título com equipe própria no período em que correu, de 1977 a 1985. Hoje, 17 anos depois de retirar seu time do Mundial, a montadora apresentou, no seu centro de pesquisas em Gouyancourt, próximo a Paris, seu novo projeto ?100% Renault?, o modelo R202. ?Nós não gostamos de trabalhos inacabados?, disse o vice-presidente executivo da Renault, Patrick Faure. Os franceses estão de volta com força total para conseguir o título obtido apenas em parceria com outras equipes, Williams e Benetton. Mas Faure parece estar consciente das dificuldades. ?Nossa meta este ano é nos classificarmos em quarto entre os construtores para em 2003 nos aproximarmos de Ferrari, Williams e McLaren.? O diretor de operações da Renault, Flavio Briatore, descartou a possibilidade de o time vencer um GP este ano. ?Só um sonhador acreditaria que podemos ganhar uma corrida no estágio de preparação que estamos?, falou o italiano. Jarno Trulli e Jenson Button, a dupla de pilotos, começam já amanhã a testar o modelo R202 no Circuito da Catalunha, junto da maioria das demais escuderias. O projeto tem a coordenação de Mike Gascoyne, na área de chassi, e de Jean-Jacques His na de motor. O V-10 francês é o mais baixo da Fórmula 1. O ângulo entre as suas duas bancadas de cilindros é de 111 graus, diante de 90 graus dos V-10 de Ferrari, BMW e Mercedes. Prost - Os dirigentes da Fórmula 1 ficarão sabendo amanhã se o campeonato deste ano terá 11 ou 12 equipes. O futuro da Prost Grand Prix será decidido na França.